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Thống kê trận đấu Vanuatu 4-1 New Caledonia: Vanuatu ngược dòng ngoạn mục

Vanuatu đã ngược dòng đánh bại New Caledonia 4-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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Kết quả & diễn biến bàn thắng

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-vanuatu-4-1-new-caledonia-vanuatu-nguoc-dong-ngoan-muc-466704.html