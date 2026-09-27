Thống kê trận đấu Vanuatu 4-1 New Caledonia: Vanuatu ngược dòng ngoạn mục

Trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, Đội bóng đá Công an Hà Nội mang đặc thù là tập hợp của các chiến sỹ trong lực lượng Công an Hà Nội đam mê và giỏi đá bóng, cùng nhiều cầu thủ gốc Hà Nội. Nhờ đó, bên cạnh sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, tính kỷ luật của ngành Công an, cách mà các cầu thủ Công an Hà Nội chơi bóng luôn phảng phất nét hào hoa của người Tràng An. Khí chất đó được tiếp nối qua các thế hệ, làm say mê khán giả và để lại ấn tượng đậm nét trong tâm thức đồng nghiệp.