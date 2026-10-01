Thống kê trận đấu Uzbekistan 4-1 Syria: Uzbekistan thắng đậm thuyết phục

Từ Bunga Nyimas tại ASIAD 2018 ở Jakarta đến Mikhayla Shanum Caya và Mohammad Zaki Ubaidillah tại Aichi-Nagoya 2026, Indonesia đang cho thấy một thế hệ VĐV trẻ ngày càng sớm bước lên sân khấu lớn của thể thao châu Á. Hành trình của những gương mặt này hòa vào xu hướng trẻ hóa rõ nét tại ASIAD 2026, nơi các VĐV 11, 13, 17 hay 19 tuổi không chỉ tham dự mà còn giành huy chương, phá kỷ lục và quyết định những trận đấu quan trọng.