Thống kê trận đấu Utrecht 3-1 Willem II: Ángel Alarcón tỏa sáng, Utrecht giành trọn 3 điểm

Vòng loại Giải bóng đá vô địch U16 quốc gia - Trường Tươi Cup 2026 tiếp tục diễn ra với những trận đấu đáng chú ý tại bảng A và bảng B. Trong khi Hà Nội và Ninh Bình cùng giành chiến thắng ngược dòng, Hải Phòng gây ấn tượng khi đánh bại Công an Hà Nội với tỉ số 4-0.