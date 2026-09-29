Thống kê trận đấu USA U19 2-0 Wales U19: USA U19 giành chiến thắng chung cuộc

Trong bức tranh ký ức Hà Nội những năm tháng bao cấp, khi đời sống còn nhiều thiếu thốn và nhịp sống thành phố chưa có nhiều lựa chọn giải trí, bóng đá trở thành niềm yêu thích của đại đa số quần chúng nhân dân. Mỗi khi có trận đấu, mọi con đường đều đổ về sân Hàng Đẫy đến mức người Hà Nội còn truyền tai nhau rằng đó là “cuộc hẹn của Thủ đô”!