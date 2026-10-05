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Thống kê trận đấu Uganda 1-1 CHDC Congo: Hai đội chia điểm

Uganda và CHDC Congo chia điểm với tỷ số 1-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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Kết quả & diễn biến bàn thắng

Đội hình ra sân

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-uganda-1-1-chdc-congo-hai-doi-chia-diem-467977.html