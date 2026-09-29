Thống kê trận đấu Úc 2-4 Brazil: Brazil ngược dòng ngoạn mục

Vận động viên Yasmina Toxanbayeva (Kazakhstan) vừa bị hủy kết quả và tước huy chương vàng nội dung đi bộ marathon nữ tại ASIAD 2026 chỉ một ngày sau khi về đích đầu tiên, do sử dụng mẫu giày thi đấu không nằm trong danh sách được phê duyệt.