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Thống kê trận đấu Úc 2-4 Brazil: Brazil ngược dòng ngoạn mục

Brazil đã ngược dòng đánh bại Úc 4-2. Vanderson là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
237 liên quanGốc

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Thống kê trận đấu

Brazil vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

Cầu thủ nổi bật

Chấm điểm cầu thủ

Đội hình ra sân

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-uc-2-4-brazil-brazil-nguoc-dong-ngoan-muc-467027.html