Thống kê trận đấu Trung Quốc 0-5 Palestine: Palestine thắng đậm thuyết phục

Sau dấu ấn trong những tấm huy chương quý giá tại ASIAD 20, thể thao Hà Nội tiếp tục cho thấy quyết tâm phấn đấu duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về thể thao thành tích cao, đồng thời đóng góp lực lượng nòng cốt cho thể thao Việt Nam tại các đấu trường lớn.