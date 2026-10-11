Thống kê trận đấu Telstar 2-2 ADO Den Haag: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Từ Hạng Nhất đến V.League, từ chức vô địch quốc gia đến chung kết Đông Nam Á, từ AFC Champions League Two đến chiến thắng trước Adelaide United để thi đấu ở đấu trường C1 châu Á. Chỉ trong vòng chưa đầy bốn năm, hành trình phát triển của câu lạc bộ Công an Hà Nội được đánh dấu bằng những lần vượt qua thử thách ở những cấp độ cạnh tranh mới.