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Thống kê trận đấu Tadley Calleva 0-2 Aldershot Town: Aldershot Town giành chiến thắng chung cuộc

Aldershot Town vượt qua Tadley Calleva với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-tadley-calleva-0-2-aldershot-town-aldershot-town-gianh-chien-thang-chung-cuoc-470370.html