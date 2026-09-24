Thống kê trận đấu Solomon Islands 3-3 Vanuatu: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn
Solomon Islands và Vanuatu chia điểm với tỷ số 3-3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thống kê trận đấu
Vanuatu vượt trội về số cú sút trúng đích (12).
Đội hình ra sân
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
▶ Xem tường thuật trận đấu
Đại Ngàn
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-solomon-islands-3-3-vanuatu-man-ruot-duoi-ty-so-man-nhan-466332.html