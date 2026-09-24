Thống kê trận đấu Solomon Islands 3-3 Vanuatu: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Từ tấm Huy chương Vàng đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam đến Huy chương Đồng ở môn Bắn súng, các vận động viên Thể thao CAND đang để lại những dấu ấn tại ASIAD 20, góp phần vào thành tích chung của Thể thao Việt Nam.