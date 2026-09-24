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Thống kê trận đấu Solomon Islands 3-3 Vanuatu: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Solomon Islands và Vanuatu chia điểm với tỷ số 3-3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
5 liên quanGốc

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Thống kê trận đấu

Vanuatu vượt trội về số cú sút trúng đích (12).

Đội hình ra sân

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

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Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-solomon-islands-3-3-vanuatu-man-ruot-duoi-ty-so-man-nhan-466332.html