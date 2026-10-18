Thống kê trận đấu Sholing 2-0 SE Dons: Sholing giành chiến thắng chung cuộc

Ngày 17/10, tại Hà Nội, Ban tổ chức ISA 7s World Cup-Hanoi 2026 công bố kết quả bốc thăm chia bảng và các thông tin chính thức về giải đấu. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11, quy tụ 20 đội bóng đại diện cho các cộng đồng quốc tế đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.