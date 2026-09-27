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Thống kê trận đấu Seychelles 0-3 Sri Lanka: Sri Lanka thắng đậm thuyết phục

Sri Lanka giành chiến thắng đậm 3-0 trước Seychelles. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-seychelles-0-3-sri-lanka-sri-lanka-thang-dam-thuyet-phuc-466745.html