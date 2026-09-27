Thống kê trận đấu Seychelles 0-3 Sri Lanka: Sri Lanka thắng đậm thuyết phục

Sau khởi đầu không thuận lợi trong buổi sáng 27-9, Cầu mây Việt Nam đã có màn trở lại ấn tượng vào buổi chiều khi giành trọn 2 chiến thắng trước Myanmar ở nội dung đôi nữ và Regu nam tại ASIAD 20. Những kết quả này giúp các đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì cơ hội cạnh tranh huy chương tại Đại hội.