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Thống kê trận đấu Serbia U21 1-3 Russia U21: I. Bober tỏa sáng, Russia U21 giành trọn 3 điểm

Russia U21 vượt qua Serbia U21 với tỷ số 3-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-serbia-u21-1-3-russia-u21-i-bober-toa-sang-russia-u21-gianh-tron-3-diem-467572.html