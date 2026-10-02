Thống kê trận đấu Serbia U21 1-3 Russia U21: I. Bober tỏa sáng, Russia U21 giành trọn 3 điểm
Russia U21 vượt qua Serbia U21 với tỷ số 3-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-serbia-u21-1-3-russia-u21-i-bober-toa-sang-russia-u21-gianh-tron-3-diem-467572.html