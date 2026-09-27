Thống kê trận đấu Seattle Sounders 3-1 Minnesota United FC: Paul Arriola tỏa sáng, Seattle Sounders giành trọn 3 điểm

Đội tuyển Việt Nam đã có khởi đầu không dễ dàng tại FIFA ASEAN Cup 2026 khi phải rất vất vả mới vượt qua Philippines với tỷ số 1-0. Bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc mang về 3 điểm, nhưng phía sau chiến thắng ấy là một trận đấu cho thấy đội bóng của HLV Kim Sang-sik vẫn còn nhiều việc phải làm, đặc biệt trong quá trình kết hợp những nhân tố mới.