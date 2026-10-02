Thống kê trận đấu Seattle Sounders 2-1 Sporting Kansas City: Seattle Sounders ngược dòng ngoạn mục

Thời gian bù giờ trận ĐT Indonesia - ĐT Bangladesh tại FIFA ASEAN Cup 2026 ban đầu được thông báo là 2 phút nhưng sau đó đổi thành 7 phút giúp Indonesia kịp ghi 2 bàn thắng, lọt qua khe cửa hẹp để vào chơi Chung kết. HLV Indonesia John Herdman đã lên tiếng về tình huống đang nhận được nhiều dấu hỏi này.