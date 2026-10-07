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Thống kê trận đấu Scarborough Athletic 1-1 Macclesfield: Hai đội chia điểm

Scarborough Athletic và Macclesfield chia điểm với tỷ số 1-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
2 liên quanGốc

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Thống kê trận đấu

Macclesfield vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

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Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-scarborough-athletic-1-1-macclesfield-hai-doi-chia-diem-468165.html