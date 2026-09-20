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Thống kê trận đấu San Jose Earthquakes 2-2 Los Angeles FC: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

San Jose Earthquakes và Los Angeles FC chia điểm với tỷ số 2-2. Hugo Lloris là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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Kết quả & diễn biến bàn thắng

Thống kê trận đấu

San Jose Earthquakes kiểm soát thế trận với 69% thời lượng cầm bóng; San Jose Earthquakes vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

Cầu thủ nổi bật

Chấm điểm cầu thủ

Những khoảnh khắc quyết định

Phong độ & thống kê mùa giải

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

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Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-san-jose-earthquakes-2-2-los-angeles-fc-man-ruot-duoi-ty-so-man-nhan-465661.html