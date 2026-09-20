Thống kê trận đấu San Jose Earthquakes 2-2 Los Angeles FC: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn
San Jose Earthquakes và Los Angeles FC chia điểm với tỷ số 2-2. Hugo Lloris là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thống kê trận đấu
San Jose Earthquakes kiểm soát thế trận với 69% thời lượng cầm bóng; San Jose Earthquakes vượt trội về số cú sút trúng đích (8).
Cầu thủ nổi bật
Chấm điểm cầu thủ
Những khoảnh khắc quyết định
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
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Đại Ngàn
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-san-jose-earthquakes-2-2-los-angeles-fc-man-ruot-duoi-ty-so-man-nhan-465661.html