Thống kê trận đấu Real Betis 5-2 Osasuna: Real Betis thắng đậm thuyết phục

Sassuolo và AC Milan chia điểm với tỷ số 1-1. C. Odenthal là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.42. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.