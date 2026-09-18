Thống kê trận đấu Real Betis 1-0 Getafe: Abde Ezzalzouli tỏa sáng, Real Betis giành trọn 3 điểm

Michael Carrick không phải HLV đầu tiên của MU trải qua cuộc khủng hoảng, nhưng đây là lần đầu tiên ông phải nếm trải cảm giác này ở sân Old Trafford. Ký ức đáng quên đang quay trở lại sau những thất bại liên tiếp cùng vô số áp lực đè nặng lên chiến lược gia người Anh.