Thống kê trận đấu RB Leipzig 1-0 PSV Eindhoven: Brajan Gruda tỏa sáng, RB Leipzig giành trọn 3 điểm

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) và Kyrgyzstan trong khuôn khổ Giải giao hữu quốc tế 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 15/11 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Đây là dịp để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik rà soát lực lượng, điều chỉnh lối chơi hướng tới Vòng chung kết Asian Cup 2027.