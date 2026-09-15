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Thống kê trận đấu Ratchaburi 4-6 SHANGHAI SIPG: Leonardo tỏa sáng, SHANGHAI SIPG giành trọn 3 điểm

SHANGHAI SIPG vượt qua Ratchaburi với tỷ số 6-4. Njiva Rakotoharimalala là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 10. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
200 liên quanGốc

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Thống kê trận đấu

Ratchaburi vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

Cầu thủ nổi bật

Chấm điểm cầu thủ

Đội hình ra sân

Những khoảnh khắc quyết định

Phong độ & thống kê mùa giải

Bảng xếp hạng

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

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Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-ratchaburi-4-6-shanghai-sipg-leonardo-toa-sang-shanghai-sipg-gianh-tron-3-diem-464942.html