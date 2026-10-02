Thống kê trận đấu Rapid 2-0 Genoa: R. Pop tỏa sáng, Rapid giành trọn 3 điểm
Rapid vượt qua Genoa với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
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Những khoảnh khắc quyết định
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-rapid-2-0-genoa-r-pop-toa-sang-rapid-gianh-tron-3-diem-467571.html