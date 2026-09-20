Thống kê trận đấu Portland Timbers 0-1 Atlanta United FC: A. Miranchuk tỏa sáng, Atlanta United FC giành trọn 3 điểm

HNN - Có những ngày sân Tự Do như vỡ òa trong tiếng hò reo, cũng có những trận đấu người hâm mộ ra về lặng lẽ. Nhưng sau tất cả, họ vẫn trở lại khán đài, tiếp tục cổ vũ và đồng hành cùng đội bóng qua những mùa giải nhiều thăng trầm…