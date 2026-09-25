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Thống kê trận đấu Poland U19 0-1 Switzerland U19: Switzerland U19 giành chiến thắng chung cuộc

Switzerland U19 vượt qua Poland U19 với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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Kết quả & diễn biến bàn thắng

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-poland-u19-0-1-switzerland-u19-switzerland-u19-gianh-chien-thang-chung-cuoc-466528.html