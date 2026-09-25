Thống kê trận đấu Poland U19 0-1 Switzerland U19: Switzerland U19 giành chiến thắng chung cuộc

HNN.VN - Đội tuyển Việt Nam bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với vị thế của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á sau khi vừa bảo vệ thành công danh hiệu ASEAN Championship. Đội Việt Nam cùng bảng với Thái Lan, Philippines và Pakistan, nhưng thể thức mới của giải đấu chỉ trao tấm vé vào chung kết cho đội đứng đầu bảng. Vì vậy, trận mở màn với Philippines mang ý nghĩa lớn hơn một cuộc đấu vòng bảng thông thường: đó là bước khởi đầu cho cuộc đua giành vị trí cao nhất.