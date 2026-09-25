Thống kê trận đấu Poland U19 0-1 Switzerland U19: Switzerland U19 giành chiến thắng chung cuộc
Switzerland U19 vượt qua Poland U19 với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
▶ Xem tường thuật trận đấu
Đại Ngàn
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-poland-u19-0-1-switzerland-u19-switzerland-u19-gianh-chien-thang-chung-cuoc-466528.html