Thống kê trận đấu Pogon Szczecin 1-1 Udinese: Hai đội chia điểm

HLV Kim Sang-sik đánh giá cao tinh thần chiến đấu giúp ĐT Việt Nam vượt qua Philippines 1-0 ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng cũng lo lắng trước chấn thương của Xuân Son và yêu cầu toàn đội chuẩn bị kỹ hơn cho cuộc đối đầu Thái Lan.