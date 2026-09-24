Thống kê trận đấu Papua New Guinea 1-2 New Caledonia: New Caledonia giành chiến thắng chung cuộc

U16 Việt Nam đã tạo ra nhiều cơ hội và cho thấy tinh thần thi đấu đáng ghi nhận trong cuộc đối đầu U16 Australia ở trận mở màn Giải U16 quốc tế CFA Team China 2026. Dù thất bại 2-4, màn trình diễn của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn để lại những tín hiệu tích cực trong quá trình chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn.