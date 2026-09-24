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Thống kê trận đấu Papua New Guinea 1-2 New Caledonia: New Caledonia giành chiến thắng chung cuộc

New Caledonia vượt qua Papua New Guinea với tỷ số 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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Thống kê trận đấu

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Lịch sử đối đầu

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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-papua-new-guinea-1-2-new-caledonia-new-caledonia-gianh-chien-thang-chung-cuoc-466351.html