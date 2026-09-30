Thống kê trận đấu Papua New Guinea 1-1 Solomon Islands: Hai đội chia điểm

Võ sĩ Judo thuộc đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, Jeong Su Jin (ĐH Yongin) đã bị loại khỏi 'Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) Aichi-Nagoya 2026' mà chưa kịp bước lên thảm đấu, do vượt quá giới hạn cân nặng chỉ 100g trong đợt kiểm tra cân nặng ngẫu nhiên, diễn ra ngay trong ngày thi đấu. Câu chuyện này đang thu hút sự chú ý khi nó cho thấy mức độ khắc nghiệt như thế nào trong việc duy trì cân nặng trong thể thao.