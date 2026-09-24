Thống kê trận đấu Palestine 2-2 New Zealand: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Một bé gái 6 tuổi đến từ Trung Quốc vừa ghi tên mình vào lịch sử bộ môn giải Rubik tốc độ khi lập kỷ lục thế giới dành cho nữ với thành tích trung bình chỉ hơn 4 giây để hoàn thành mỗi khối Rubik 3x3x3.