Thống kê trận đấu Osasuna 1-1 Rayo Vallecano: Hai đội chia điểm

ADO Den Haag và Cambuur chia điểm với tỷ số 1-1. D. Bárány là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.06. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.