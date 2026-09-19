Thống kê trận đấu Osasuna 1-1 Rayo Vallecano: Hai đội chia điểm
Osasuna và Rayo Vallecano chia điểm với tỷ số 1-1. Sergio Camello là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.02. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thống kê trận đấu
Rayo Vallecano kiểm soát thế trận với 63% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.
Cầu thủ nổi bật
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Những khoảnh khắc quyết định
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
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Đại Ngàn
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-osasuna-1-1-rayo-vallecano-hai-doi-chia-diem-465575.html