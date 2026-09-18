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Thống kê trận đấu OFI 2-0 1899 Hoffenheim: Georgios Kanellopoulos tỏa sáng, OFI giành trọn 3 điểm

OFI vượt qua 1899 Hoffenheim với tỷ số 2-0. N. Christogeorgos là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.91. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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Kết quả & diễn biến bàn thắng

Thống kê trận đấu

1899 Hoffenheim kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng, nhưng 1899 Hoffenheim lại là đội phải nhận thất bại.

Cầu thủ nổi bật

Chấm điểm cầu thủ

Đội hình ra sân

Những khoảnh khắc quyết định

Phong độ & thống kê mùa giải

Bảng xếp hạng

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

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Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-ofi-2-0-1899-hoffenheim-georgios-kanellopoulos-toa-sang-ofi-gianh-tron-3-diem-465287.html