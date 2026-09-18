Thống kê trận đấu OFI 2-0 1899 Hoffenheim: Georgios Kanellopoulos tỏa sáng, OFI giành trọn 3 điểm

Tính đến tối 17.9, 240 thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam đã có mặt tại Nagoya và các địa điểm tổ chức ASIAD 20 ở Nhật Bản. Các đội tuyển đang khẩn trương hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng bước vào những ngày tranh tài quan trọng tại Đại hội.