Thống kê trận đấu OFI 2-0 1899 Hoffenheim: Georgios Kanellopoulos tỏa sáng, OFI giành trọn 3 điểm
OFI vượt qua 1899 Hoffenheim với tỷ số 2-0. N. Christogeorgos là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.91. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thống kê trận đấu
1899 Hoffenheim kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng, nhưng 1899 Hoffenheim lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Những khoảnh khắc quyết định
Phong độ & thống kê mùa giải
Bảng xếp hạng
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-ofi-2-0-1899-hoffenheim-georgios-kanellopoulos-toa-sang-ofi-gianh-tron-3-diem-465287.html