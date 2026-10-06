Thống kê trận đấu North Macedonia U18 1-0 Montenegro U18: V. Papaliski tỏa sáng, North Macedonia U18 giành trọn 3 điểm
North Macedonia U18 vượt qua Montenegro U18 với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-north-macedonia-u18-1-0-montenegro-u18-v-papaliski-toa-sang-north-macedonia-u18-gianh-tron-3-diem-468118.html