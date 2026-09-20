Thống kê trận đấu New England Revolution 4-2 Orlando City SC: C. Gil tỏa sáng, New England Revolution giành trọn 3 điểm
New England Revolution vượt qua Orlando City SC với tỷ số 4-2. Carles Gil là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thống kê trận đấu
New England Revolution vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Cầu thủ nổi bật
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
Bảng xếp hạng
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
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Đại Ngàn
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-new-england-revolution-4-2-orlando-city-sc-c-gil-toa-sang-new-england-revolution-gianh-tron-3-diem-465659.html