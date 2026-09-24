Thống kê trận đấu Netherlands U19 1-1 Belgium U19: Hai đội chia điểm

21h ngày 24/9, Đoàn Thể thao Việt Nam đã nâng thành tích tại ASIAD 2026 lên 1 HCV, 1 HCB và 15 HCĐ, tổng cộng 17 huy chương. Tấm huy chương mới nhất đến từ đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ, qua đó điền kinh Việt Nam có huy chương đầu tiên tại đại hội.