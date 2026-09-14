Thống kê trận đấu Neftchi 1-0 Al Quwa Al Jawiya: Z. Marusic tỏa sáng, Neftchi giành trọn 3 điểm
Neftchi vượt qua Al Quwa Al Jawiya với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Những khoảnh khắc quyết định
Phong độ & thống kê mùa giải
Bảng xếp hạng
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-neftchi-1-0-al-quwa-al-jawiya-z-marusic-toa-sang-neftchi-gianh-tron-3-diem-464784.html