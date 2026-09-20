Thống kê trận đấu Nashville SC 3-0 Chicago Fire: Nashville SC thắng đậm thuyết phục

Vòng tứ kết môn bóng chuyền nữ trong nhà ASIAD 2026 diễn ra hôm nay 20.9 tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi (Nhật Bản) với tâm điểm là cuộc đối đầu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Trung Quốc. Đây là thử thách lớn đối với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sau khi đội tuyển giành vị trí nhì bảng D.