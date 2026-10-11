Thống kê trận đấu Napoli 3-0 Frosinone: Napoli thắng đậm thuyết phục

Ghi bàn trước, thi đấu áp đảo và còn chơi hơn người trong khoảng 15 phút cuối, nhưng MU lại bị đối thủ gỡ hòa từ một tình huống phòng ngự hớ hênh. Trận hòa 1-1 tiếp tục nối dài chuỗi thất vọng của cả 2 đội. Tuy nhiên, rõ ràng là MU gây thất vọng hơn.