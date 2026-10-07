Thống kê trận đấu Mỹ 1-0 Canada: J. Ellis tỏa sáng, Mỹ giành trọn 3 điểm

Trận đấu cuối cùng của Lionel Messi trong màu áo Argentina đã khép lại theo cách gần như hoàn hảo. Trên sân Monumental sáng 7-10 (giờ Việt Nam), người đội trưởng mang áo số 10 ghi 1 bàn, thực hiện 2 đường kiến tạo, trực tiếp góp dấu giày vào cả 3 bàn thắng trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Benin. Đó cũng là trận đấu khép lại một chương đặc biệt của bóng đá Argentina và lịch sử bóng đá thế giới.