Thống kê trận đấu Monza 2-1 Sassuolo: G. Varela tỏa sáng, Monza giành trọn 3 điểm

Chỉ mất hơn 30 giây để xử lý một chiếc burrito nặng khoảng 600g, cô gái này đã khiến nhiều người tò mò về bí quyết đằng sau tốc độ ăn đáng kinh ngạc và giúp cô giành lại kỷ lục Guinness.