Thống kê trận đấu Monaco 2-1 Lens: Paris Brunner tỏa sáng, Monaco giành trọn 3 điểm

Đội tuyển (ĐT) nữ Việt Nam đã có mặt tại Osaka và bước ngay vào tập luyện, chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Thái Lan ở lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cơ hội giành vé vào tứ kết của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.