Thống kê trận đấu Mexico 0-2 Chile: V. Pizarro tỏa sáng, Chile giành trọn 3 điểm

FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại với vị trí thứ tư, thành tích chưa tương xứng với vị thế của đội tuyển Việt Nam và sự kỳ vọng của người hâm mộ. Nhưng điều đáng suy ngẫm không chỉ nằm ở những thất bại trước Thái Lan và Malaysia, mà ở những khoảng trống về lối chơi, khả năng ghi bàn, chiều sâu lực lượng và sự ổn định đã được bộc lộ.