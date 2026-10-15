Thống kê trận đấu Manchester City 2-4 Paris Saint Germain: Maghnes Akliouche tỏa sáng, Paris Saint Germain giành trọn 3 điểm

Bodo/Glimt vượt qua Borussia Dortmund với tỷ số 1-0. F. Sjøvold là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.16. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.