Thống kê trận đấu Malaysia 1-0 Việt Nam: Fergus Tierney tỏa sáng

Giải Vô địch và Vô địch trẻ Võ cổ truyền thế giới năm 2026 diễn ra từ ngày 30/9 đến 5/10 tại Italia là một trong chuỗi các hoạt động: thi đấu, đại hội, tập huấn, giao lưu và trao đổi chuyên môn về Võ cổ truyền Việt Nam. Sự kiện do Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Wushu Kung Fu và Võ thuật Việt Nam - Italia tổ chức, thu hút khoảng 600 đại biểu, cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.