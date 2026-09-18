Thống kê trận đấu Levski Sofia 0-1 Red Bull Salzburg: Haris Tabaković tỏa sáng, Red Bull Salzburg giành trọn 3 điểm
Red Bull Salzburg vượt qua Levski Sofia với tỷ số 1-0. S. Vutsov là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.56. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thống kê trận đấu
Red Bull Salzburg vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Những khoảnh khắc quyết định
Phong độ & thống kê mùa giải
Bảng xếp hạng
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-levski-sofia-0-1-red-bull-salzburg-haris-tabakovic-toa-sang-red-bull-salzburg-gianh-tron-3-diem-465286.html