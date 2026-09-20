Thống kê trận đấu Le Mans 2-1 Lorient: Habib Diallo tỏa sáng, Le Mans giành trọn 3 điểm

Đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn tại Giải vô địch Quyền Taekwondo thế giới 2026 đang diễn ra ở Chuncheon (Hàn Quốc), khi giành thêm một HCV trong ngày thi đấu 19.9. Đây là tấm HCV thứ hai của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu năm nay.