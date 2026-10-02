Thống kê trận đấu Laval 1-0 Rennes: M. Houdayer tỏa sáng, Laval giành trọn 3 điểm

Vòng chung kết Bóng chuyền Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc năm 2026 khép lại với 2 nhà vô địch. Những trận đấu đáng nhớ và hành trình được tạo nên từ 16 đội lọt vào Vòng chung kết và 30 trận đấu tại Nhà thi đấu đa năng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.