Thống kê trận đấu Kashima 7-1 Newcastle Jets: Kashima thắng đậm thuyết phục

Dù chưa thể giành điểm trước chủ nhà Gamba Osaka (Nhật Bản) song CLB Công an Hà Nội đã có bàn thắng lịch sử tại Cúp C1 châu Á, và mở ra những kỳ vọng sau trận ra quân AFC Champions League - Cúp C1 châu Á 2026/27.