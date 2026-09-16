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Thống kê trận đấu Jeonbuk Motors 2-1 Kashiwa Reysol: Jeonbuk Motors ngược dòng ngoạn mục

Jeonbuk Motors đã ngược dòng đánh bại Kashiwa Reysol 2-1. Tiago Orobó là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.17. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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Kết quả & diễn biến bàn thắng

Thống kê trận đấu

Kashiwa Reysol kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng, nhưng Kashiwa Reysol lại là đội phải nhận thất bại.

Cầu thủ nổi bật

Chấm điểm cầu thủ

Đội hình ra sân

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

Bảng xếp hạng

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-jeonbuk-motors-2-1-kashiwa-reysol-jeonbuk-motors-nguoc-dong-ngoan-muc-465106.html