Thống kê trận đấu Jeonbuk Motors 2-1 Kashiwa Reysol: Jeonbuk Motors ngược dòng ngoạn mục

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có màn ra quân ấn tượng tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) khi dễ dàng đánh bại Qatar với tỷ số 3-0. Các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ để đối thủ ghi tổng cộng 20 điểm trong cả trận.