Thống kê trận đấu Indonesia 7-2 Bangladesh: Indonesia thắng đậm thuyết phục

Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại giành thêm một Huy chương Đồng cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 1/10 tại Asian Games 2026. Cùng ngày, đội cầu mây 4 người nữ toàn thắng vòng bảng để giành quyền vào bán kết, trong khi Phạm Quang Huy và Đặng Công Đức đều dừng bước ở vị trí thứ tư.