Thống kê trận đấu Harrogate Town 3-1 Bury: Harrogate Town giành chiến thắng chung cuộc
Harrogate Town vượt qua Bury với tỷ số 3-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thống kê trận đấu
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-harrogate-town-3-1-bury-harrogate-town-gianh-chien-thang-chung-cuoc-470369.html