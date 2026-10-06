Thống kê trận đấu Hàn Quốc 2-0 Uzbekistan: Oh Se-Hun tỏa sáng, Hàn Quốc giành trọn 3 điểm

Nhận định bóng đá Croatia vs Tây Ban Nha, bảng A3 League A UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Croatia có thể đứng dậy sau thất bại thảm họa trước Anh, hay sẽ tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng? Trước một La Roja đang toàn thắng tại Nations League, đội chủ nhà sẽ phải đối mặt với thử thách không hề dễ dàng.